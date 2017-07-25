Легкоатлетка Валерія Іваненко приносить Україні першу медаль на літньому ЄЮОФ-2017!

Чудові новини надходять з угорського Дьора! На XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі українці відкрили лік нагородам!

Авторкою першої медалі для нашої юнацької збірної стала легкоатлетка Валерія Іваненко у секторі для метання молота. Її «срібний» результат 61м45см.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашу талановиту спортсменку, наставників легкоатлетичної дружини та Федерацію легкої атлетики України на чолі з її президентом Ігорем Гоцулом з чудовим здобутком, побажавши спортсменці подальших успіхів на міжнародній арені, а всім юним українцям спортивної вдачі та нових здобутків у Дьорі-2017.