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Легкоатлетка Валерія Іваненко приносить Україні першу медаль на літньому ЄЮОФ-2017!
25 Липня 2017 Поділитися
Чудові новини надходять з угорського Дьора! На XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі українці відкрили лік нагородам!
Авторкою першої медалі для нашої юнацької збірної стала легкоатлетка Валерія Іваненко у секторі для метання молота. Її «срібний» результат 61м45см.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашу талановиту спортсменку, наставників легкоатлетичної дружини та Федерацію легкої атлетики України на чолі з її президентом Ігорем Гоцулом з чудовим здобутком, побажавши спортсменці подальших успіхів на міжнародній арені, а всім юним українцям спортивної вдачі та нових здобутків у Дьорі-2017.
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