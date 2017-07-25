УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Олег Вередиба - бронзовий призер Олімпійського фестивалю
25 Липня 2017 Поділитися
Другу нагороду ХIV Європейського юнацького олімпійського фестивалю до української скарбнички приніс дзюдоїст Олег Вередиба.
Наш спортсмен продемонстрував високу майстерність, витримку, на шляху до нагороди здолавши потужних суперників з Австрії та Азербайджану.
У напруженому півфінальному поєдинку Олег Вередиба лише на "голден скор" поступився грузинському дзюдоїсту, а у сутичці за "бронзу" виявився сильнішими за представника Великобританії.
Відтак, в активі українців на ЄЮОФ-2017 в угорському Дорі срібна та бронзова нагороди.
Президент Національного оліцмпійського комітету Сергій Бубка привітав Олега, його тренерів та увесь колектив збірної, побажавши нових успіхів.