Олег Вередиба - бронзовий призер Олімпійського фестивалю

Другу нагороду ХIV Європейського юнацького олімпійського фестивалю до української скарбнички приніс дзюдоїст Олег Вередиба.

Наш спортсмен продемонстрував високу майстерність, витримку, на шляху до нагороди здолавши потужних суперників з Австрії та Азербайджану.

У напруженому півфінальному поєдинку Олег Вередиба лише на "голден скор" поступився грузинському дзюдоїсту, а у сутичці за "бронзу" виявився сильнішими за представника Великобританії.

Відтак, в активі українців на ЄЮОФ-2017 в угорському Дорі срібна та бронзова нагороди.

Президент Національного оліцмпійського комітету Сергій Бубка привітав Олега, його тренерів та увесь колектив збірної, побажавши нових успіхів.