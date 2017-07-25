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Олег Вередиба: «Я задоволений результатом»
25 Липня 2017 Поділитися
Олег Вередиба: «Я задоволений результатом»

Дзюдоїст Олег Вередиба приносить збірній команді України першу бронзову медаль XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Ось як прокоментував прес-службі НОК України володар першої міжнародної нагороди, якого одразу після нагородження переповнювали емоції.

«Я дуже задоволений своїм результатом, радий, що є медаль. На турнірі я провів 4 поєдинки, з них 3 виграв, лише один програв. В цілому все добре», - поділився бронзовий призер XIV ЄЮОФ.

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