Валерія Іваненко: «Медаль є і це вже добре»

Легкоатлетка Валерія Іваненко принесла першу нагороду до скарбнички збірної команди України на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі.

Ось як прокоментувала свій виступ представниця Дніпропетровщини. «Результатом не дуже задоволена, але є медаль і це вже добре. Дома, по приїзду, вже з особистим тренером розбиратимемо мої помилки. Буду й надалі тренуватись і досягати успіху», - поділилися з прес-службою НОК України Валерія.