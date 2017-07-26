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Валерія Іваненко: «Медаль є і це вже добре»
26 Липня 2017 Поділитися
Валерія Іваненко: «Медаль є і це вже добре»

Легкоатлетка Валерія Іваненко принесла першу нагороду до скарбнички збірної команди України на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі.

Ось як прокоментувала свій виступ представниця Дніпропетровщини. «Результатом не дуже задоволена, але є медаль і це вже добре. Дома, по приїзду, вже з особистим тренером розбиратимемо мої помилки. Буду й надалі тренуватись і досягати успіху», - поділилися з прес-службою НОК України Валерія. 

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