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Юні спортсмени потрапили до трьох фіналів на Олімпійському фестивалі
25 Липня 2017 Поділитися
Юні спортсмени потрапили до трьох фіналів на Олімпійському фестивалі

Українці продовжують набиратися досвіду на престижному міжнародному старті яким є Європейський юнацький олімпійський фестиваль, що наразі триває в угорському Дьорі.

Після вдалого старту на 500м метрівці каноїстки Юліани Путніної, яка відібралась до півфіналу, трохи згодом підтримав свою колегу по команді на цій же дистанції і Лев Кірпік. Також Путніна і Кірпік у змішаній команді спробують пробитись до фінальних запливів у веслуванні на каное.

Порадували своїми результатами і наші легкоатлети – Денис Баранов на 400м та Світлана Жульжик у бігу на 800 метрівці. Показаний ними час - 51:30 і 2:14.43 відповідно, дозволив потрапити до фіналів, які пройдуть вже завтра.

Перший гучний успіх на ЄЮОФ і у плавця Валентина Нестеркіна, який на 50м вільним стилем пробився до фінального запливу з шостим часом – 00:23.73.

Тож завтра у Дьорі нам є за кого вболівати і тримати кулачки.

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