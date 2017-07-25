Юні спортсмени потрапили до трьох фіналів на Олімпійському фестивалі

Українці продовжують набиратися досвіду на престижному міжнародному старті яким є Європейський юнацький олімпійський фестиваль, що наразі триває в угорському Дьорі.

Після вдалого старту на 500м метрівці каноїстки Юліани Путніної, яка відібралась до півфіналу, трохи згодом підтримав свою колегу по команді на цій же дистанції і Лев Кірпік. Також Путніна і Кірпік у змішаній команді спробують пробитись до фінальних запливів у веслуванні на каное.

Порадували своїми результатами і наші легкоатлети – Денис Баранов на 400м та Світлана Жульжик у бігу на 800 метрівці. Показаний ними час - 51:30 і 2:14.43 відповідно, дозволив потрапити до фіналів, які пройдуть вже завтра.

Перший гучний успіх на ЄЮОФ і у плавця Валентина Нестеркіна, який на 50м вільним стилем пробився до фінального запливу з шостим часом – 00:23.73.

Тож завтра у Дьорі нам є за кого вболівати і тримати кулачки.