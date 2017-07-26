«Велокараван дружби Україна-Корея» прибув на Вінниччину

З нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною та проведення XXIII зимових олімпійських ігор в місті Пхьочхан, з 24 по 30 липня під патронатом Посольства Республіки Корея в Україні та за підтримки Національного олімпійського комітету Україною проходить «Велокараван дружби Україна – Корея».

Це перша подібна спортивна подія в нашій ккраїні. Маршрут велокаравану пройде через міста: Немирів, Кропивницький, Миколаїв, Херсон, Одеса та завершиться в Києві 30 липня. В заході беруть участь професійна команда у складі 15 велосипедистів з Кореї, серед яких двоє є легендами Південної Кореї по сходженню на найвищі вершини світу та команда десяти спортсменів Федерації велоспорту України.

Метою заходу є демонстрація дружби між країнами та сприяння розповсюдження української культури, туризму та бізнесу у Кореї, а також популяризувати Корею в Україні.

У Вінницькій області Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу вперше. Вітаючи дипломата на Вінницькій землі голова облдержадміністрації Валерій Коровій наголосив на великій зацікавленості регіону в розширенні співробітництва з Республікою Корея, відтак інформував гостя про основні тенденції розвитку області. Голова облдержадміністрації наголосив, що Вінниччина відкрита до співпраці і дуже зацікавлена у розширенні контактів з корейськими партнерами.

Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, у свою чергу, подякував керівництву області за сприяння в організації веломарафону, наголосивши, що цей захід має не лише спортивне спрямування, а й позитивно вплине на розвиток туризму та економіки України.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив, що саме корейські компанії найпершими відгукнулися на участь у тендері, наголосивши, що кожне з представлених підприємств має великий потенціал та цікаві пропозиції. Відтак висловив переконання, що перемогу здобудуть найбільш інноваційні світові компанії.

По завершенню офіційної зустрічі Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні відвідав центр надання адміністративних послуг Вінницької міської ради та відбув до Немирова для участі у веломарафоні.

У місті Немирів відбулись святкові заходи, Посла Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу, зустрічав заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Крученюк, Немирівський міський голова Віктор Качур, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Заслужений майстер спорту України з велоспорту, срібний призер Олімпійських ігор у Сіднеї Сергій Чернявський, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області, Заслужений майстер спорту України з плавання, учасник чотирьох Олімпіад, дворазовий призер Олімпійських ігор в Барселоні Павло Хникін, консультант з економічних питань посла Республіки Корея в Україні Сергій Лиходовський та головний лікар санаторію ДП Клінічний санаторій «Авангард» Петро Цвень.

За українською традицією учасників велокаравану влада та громадськість Немирова зустрічали з хлібом-сіллю. Велосипедисти проїхали вулицями міста та завітали до санаторію «Авангард», де відбулись урочисті заходи з нагоди приїзду спортсменів.

З вітальним словом до усіх присутніх звернулись Немирівський міський голова Віктор Качур, заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Крученюк. З словами подяки обласній та міській владі виступив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу.

Головою НОК України у Вінницькій області Павлом Хникіним та Немирівським міським головою Віктором Качуром були вручені подарунки, пам’ятні сувеніри та футболки усім учасникам велопробігу.

Учасники марафону були вражені теплим прийомом та отримали масу задоволення та незабутні враження.