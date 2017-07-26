В Олімпійському домі презентували український аналог антидопінгової програми Outreach

Сьогодні в Олімпійському домі президент НОК, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, директор Національного антидопінгового центру України Іван Курліщук та відомі спортсмени – голова Комісії атлетів НОК, бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова, бронзовий призер чемпіонату світу зі стрибків у воду, дворазовий призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду Олег Колодій, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор та чемпіонату Європи U-23 у стрибках у висоту Юлія Левченко, срібний призера чемпіонату Європи зі стрільби Віктор Банькін, срібна призерка чемпіонату Європи U-23 зі стрибків у висоту Ірина Геращенко презентували український аналог антидопінгової програми Outreach, взявши участь у спеціально розробленій вікторині Play True.

«Сьогоднішній захід дуже важливий, тому що ми усвідомлюємо всю глибину всесвітньої проблеми допінгу як однієї з основних і болючих в сучасному спорті. Національний олімпійський комітет України займає жорстку і принципову позицію нульової терпимості до допінгу. Спільно з Національним антидопінговим центром, Міністерством молоді та спорту, олімпійськими федераціями НОК максимально сприяє проведенню наукових і освітніх семінарів присвячених боротьбі з допінгом, виданню відповідної тематичної літератури», - наголосив Сергій Бубка. «Будучи спортсменом, олімпійцем, я ніколи не визнавав використання заборонених методів – завжди виступав та вів чесну боротьбу. Зі спортсменами, які бачать інший шлях – нам не по дорозі», - підкреслив головний олімпієць країни.

Вікторина Outreach – це розроблена Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) програма, що застосовується у багатьох країнах світу. Outreach являє собою комплексну освітню програму, націлену на інформування і об’єднання спортивного суспільства в рамках боротьби з допінгом. Програма спрямована на підвищення обізнаності спортсменів в сфері антидопінгу, розрахована на їх активну участь. Вікторина розроблена для взаємодії зі спортсменами та їх антуражем (лікарями, тренерами, агентами тощо), а також з глядачами спортивних заходів.

Зокрема, вікторина використовується під час проведення всіх Олімпійських ігор. Спеціальний стенд розташовується в їдальні Олімпійського селища, маючи на меті залучити до участі якомога більшу кількість атлетів та їх персоналу, виконуючи освітню антидопінгову функцію.

В рамках реалізації програми робиться акцент на особистій взаємодії координаторів і учасників Outreach через бесіду та інтерактивні ігри. Учасникам пропонується взяти участь у вікторині Play True, де необхідно правильно відповісти на 18 з 20 питань стосовно антидопінгу. Ті, хто правильно відповів на всі питання, нагороджуються спеціальними сувенірами. Учасники також можуть взяти з собою антидопінгові матеріали: флаєри, брошури.

Національний антидопінговий центр (НАДЦ) інтегрував Outreach в антидопінгову програму України і за підтримки Національного олімпійського комітету планує тісну співпрацю зі спортивними федераціями в реалізації програми Outreach. Після презентації в Олімпійському домі спеціальний стенд ще протягом тижня працюватиме для його відвідувачів: спортсменів, тренерів, спортивного персоналу, а після цього переміститься на головну спортивну базу країни в Конча-Заспі. Планується, що дана програма буде реалізовуватись і під час великих спортивних заходів, змагань та тренувальних зборів, адже такі події завжди являють собою гарні майданчики для проведення додаткових розважально-освітніх заходів і саме тому Outreach – це надійний спосіб не тільки поширювати олімпійські цінності та антидопінгові знання, але й урізноманітнити час проведення на спортивних заходах учасникам і глядачам.