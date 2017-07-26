Легкоатлетичний пробіг на Хмельниччині

У мальовничій місцевості поблизу села Стригани Славутського району відділенням НОК України в Хмельницькій області проведено Відкритий обласний пробіг за участю спортсменів з міст Славути, Нетішина, Шепетівки, Хмельницького, Києва, Ярмолинецького, Красилівського, Шепетівського та Полонського районів.

Під час урочистого відкриття заходу 10 факелоносців естафети олімпійського вогню Ігор-1980 здійснили поміж собою символічну передачу смолоскипа на підтримку членів збірної України, яка вирушила на ХІV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль до міста Дьор (Угорщина).

У своєму виступі перший заступник голови відділення НОК України в області Віктор Флентін відмітив, що першим представником Хмельниччини на І Європейському юнацькому фестивалі у 1991 році в Брюсселі був легкоатлет зі Славути Андрій Бондарчук. Після цього чимало нагород вибороли земляки на наступних форумах. А нині вболіваємо за велосипедистку Інгу Северинову з Хмельницького, дзюдоїста Станіслава Семкова з Дунаєвець і всіх 44 членів вітчизняної команди.

А потім на основну 10 кілометрову трасу вийшло 21 бігунів віком від 12 до 79 років, серед яких були як початківці так і досвідчені спортсмени, в тому числі три призери чемпіонатів Європи і світу серед ветеранів.

Вони продемонстрували запал бадьорості і перевірили свою готовність до подальших всеукраїнських та міжнародних стартів.

У чоловіків найкращий час показав 52-річний Микола Стойко з Хмельницького, а у жінок перемогла 36-річна Нетішинка Світлана Ільченко. Успішно дісталася фінішу і наймолодша учасниця – 13 річна Юля Гініатулліна з с. Голодище Шепетівського району.

Успішно подолали як основну, так і коротші дистанції (2 і 5 км ) спонсори змагань ПП «Влад» (м. Славута), на чолі з генеральним директором Олександром Музалевським, а також 82 – річний Хмельничанин Віктор Барбалюк – голова обласного відділення МАФіС, який фінансово підтримав бігунів ветеранів.

Відбулося нагородження призерів змагань грамотами, медалями, подарунками, під час якого вирішили в липні наступного року провести міжнародний пробіг у цій же місцевості.

Абсолютний переможець пробігу Микола Стойко отримав кубок відділення НОК України.