Легкоатлетичний пробіг на Хмельниччині

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У мальовничій місцевості поблизу села Стригани Славутського району відділенням НОК України в Хмельницькій області проведено Відкритий обласний пробіг за участю спортсменів з міст Славути, Нетішина, Шепетівки, Хмельницького, Києва, Ярмолинецького, Красилівського, Шепетівського та Полонського районів.
Під час урочистого відкриття заходу 10 факелоносців естафети олімпійського вогню Ігор-1980 здійснили поміж собою символічну передачу смолоскипа на підтримку членів збірної України, яка вирушила на ХІV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль до міста Дьор (Угорщина).
У своєму виступі перший заступник голови відділення НОК України в області Віктор Флентін відмітив, що першим представником Хмельниччини на І Європейському юнацькому фестивалі у 1991 році в Брюсселі був легкоатлет зі Славути Андрій Бондарчук. Після цього чимало нагород вибороли земляки на наступних форумах. А нині вболіваємо за велосипедистку Інгу Северинову з Хмельницького, дзюдоїста Станіслава Семкова з Дунаєвець і всіх 44 членів вітчизняної команди.
А потім на основну 10 кілометрову трасу вийшло 21 бігунів віком від 12 до 79 років, серед яких були як початківці так і досвідчені спортсмени, в тому числі три призери чемпіонатів Європи і світу серед ветеранів.
Вони продемонстрували запал бадьорості і перевірили свою готовність до подальших всеукраїнських та міжнародних стартів.
У чоловіків найкращий час показав 52-річний Микола Стойко з Хмельницького, а у жінок перемогла 36-річна Нетішинка Світлана Ільченко. Успішно дісталася фінішу і наймолодша учасниця – 13 річна Юля Гініатулліна з с. Голодище Шепетівського району.
Успішно подолали як основну, так і коротші дистанції (2 і
Відбулося нагородження призерів змагань грамотами, медалями, подарунками, під час якого вирішили в липні наступного року провести міжнародний пробіг у цій же місцевості.
Абсолютний переможець пробігу Микола Стойко отримав кубок відділення НОК України.