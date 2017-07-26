Свято «Олімпійського літа» відбулось у дитячому відпочинковому таборі «Старт» на Сколівщині

У мальовничому гірському таборі «Старт» в селі Коростів на Сколівщині відбулось спортивне свято в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське літо».

У програмі спортивного заходу вже традиційно понад 100 дітей мали нагоду позмагатися у різних видах спорту. Переможці визначались у стрибках у довжину, підтягуванні, стрибках на скакалці, у кидках в баскетбольне кільце, «човниковому бігу», у командних іграх волейбол та футбол. Окрім цього діти табору ознайомились із грою у фрізбі «Алтимат», яку презентувала їм заступник директора обласного центру «Спорт для всіх» Ірина Підлужна.

Нагородження переможців та призерів змагань проводила почесний гість табору, учасниця зимових Олімпійських ігор в Ліллехаммері, майстер спорту з гірськолижного спорту Христина Опьола.

Діти отримали безліч подарунків та позитивні враження на увесь рік!