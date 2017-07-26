На Полтавщині відбулись змагання з дуатлону

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Днями у м. Кременчуці парк «Студентський» вперше приймав змагання з дуатлону (біг 5 км велосипед 20 км та біг 2,5 км – зв’язка) та естафета мікст.
На початку змагань з привітальним словом до учасників звернулись організатори заходу Сергій Година, Сергій Кірчик та голова Полтавської обласної федерації з триатлону Інесса Гетьман.
На першому старті зібрались учасники з Кіровоградської, Полтавської Львівської областей та представник з Польщі, Переможцями змагань у абсолютній категорії стали Антон Пустовіт серед чоловіків та Анна Тесленко серед жінок. Також трете місце у своїй віковій категорії посів стипендіат-атлет НОК України Бачукі Дарсанія. Переможцями у естафеті стала команда з Горішніх Плавнів Михайло Данілов та Анастасія Гетьман.
Організаторам заходу Інесса Гетьман вручила подяки від Полтавського обласного відділення НОК України за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху у Полтавській області.
Обласне відділення НОК України висловили слова подяки тенісному клубу «Прем’єр» (менеджер Ксенія Животинська) за допомогу у проведенні.