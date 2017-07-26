Кропивницький зустрів «Велокараван дружби»

25 липня до міста Кропивницького прибули учасники «Велокаравану Дружби Україна - Корея», який проводиться за підтримки Національного олімпійського комітету України на честь 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною, а також з нагоди ХХІІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в корейському місті Пхьончхані.

Велокараван стартував 24 липня на Михайлівській площі у столиці України. Його маршрут проходить через міста: Немирів, Кропивницький, Миколаїв, Херсон, Одесу та завершиться 30 липня в Києві. У «Велокаравані Дружби» бере участь професійна команда велосипедистів з Кореї (до складу команди входять чоловіки та жінки – всього 15 учасників), а також 10 представників Федерації велоспорту України.

При в'їзді до м. Кропивницького їх хлібом-сіллю зустріли близько 60 місцевих велолюбителів. Разом з учасниками велокаравану вулицями обласного центру проїхалися: срібний призер ХХVІІ Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї з велоспорту на треку, перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області Олександр Симоненко, начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний, стипендіат НОК України, майстер спорту України з велокросу та маунтинбайку Андрій Охватенко, президент місцевого клубу велолюбителів «Там-Де-Ми» Сергій Ларшин разом зі своїми одноклубниками, керівники спортивних закладів міста, вихованці та тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шанувальники активного способу життя.

На площі Героїв Майдану відбулася урочиста зустріч учасників «Велокаравану Дружби Україна - Корея». Гостей міста привітали: голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, Посол республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, міський голова Андрій Райкович.

Кращі вокальні та хореографічні колективи Кіровоградщини і вихованці обласної федерації тхеквондо (ВТФ) своїми виступами подарували гостям гарний настрій. Українські народні пісні так сподобалися корейським гостям, що вони не втрималися і разом із присутніми на святі мешканцями Кропивницького та посадовцями закружляли в запальному танку.

На згадку про перебування на гостинній Кіровоградській землі член НОК України Олександр Симоненко подарував почесним гостям із Кореї книги «Олімпійська спадщина України» із автографами олімпійців Кіровоградщини.