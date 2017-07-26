Вадим Чернов боротиметься за ,бронзову медаль Олімпійського фестивалю

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У столиці XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, угорському Дьорі, продовжується третій змагальний день.
На зараз успіхи наших атлетів такі: Максим Голубничий вийшов до фінального запливу на 200-метрівці брасом, а дзюдоїст Вадим Чернов зумів пробитись до півфінальних змагань у ваговій категорії 60кг, здолавши на своєму шляху представників Латвії та Вірменії. За вихід до фінальної сутички волинянин змагався з господарем татамі – угорця.
«Весною на Кубку Європи у Теплице (Чехія) Вадим вже зустрічався з цим спортсменом і виграв у нього, тому суперник вже йому знайомий, - ділиться своїми спостереженнями особистий тренер юногог олімпійця Олександр Сікорський. – Поки боротьба Вадима мені подобається, він виконує все те, що планували».
Але як кажуть, рідні стіни допомагають, тому Чернов поступився у голден скорі і вестиме боротьбу вже за "бронзу" Олімпійського фестивалю.