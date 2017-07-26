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Максим Голубничий у сімці найкращих плавців Європи
26 Липня 2017 Поділитися
Перший фінал у плаванні для збірної команди України на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі подарував Максим Голубничий на дистанції 200метрів брасом.
Харків’янин у фіналі показав 7-й результат показавши час 2:20.17. Ось як тренер спортсмена і сам плавець прокоментували свій виступ.
«Дуже висока конкуренція і потрапляння до фіналу – це вже чудовий результат, європейський рівень. Тому беззаперечно Максим показав хороший результат», - поділилася з прес-службою НОК України Ірина Лебедь.
«Я покращив свій особистий результат на 1 секунду, тому задоволений і часом й тим, що потрапив до фіналу», - додав плавець.