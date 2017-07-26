Денис Баранов – срібний призер ЄЮОФ-2017 з легкої атлетики!

На XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триває в угорському Дьорі, скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою.

Наш Денис Баранов у бігу на 400 метрів приносить рідній країні срібну медаль!

Таким чином, в Дьорі-2017 на рахунку українців вже 3 медалі: два «срібла» та «бронза».

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого срібного призера Олімпійського фестивалю, тренерів та весь колектив юнацької збірної, побажавши не зупинятися на досягнутому та продовжувати підкорювати п'єдестал пошани Дьора-2017.