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Денис Баранов: «Перша медаль, але я впевнений, що не остання»
26 Липня 2017 Поділитися
Третю медаль до скарбнички збірної команди України на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі приніс легкоатлет Денис Баранов у бігу на 400 метрів.
Ось як прокоментував свій виступ прес-службі НОК України спортсмен одразу після нагородження. «Я неймовірно радий, що вдалося здобути срібну медаль і пробігти по особистому результату. Сьогодні біглося набагато легше, ніж вчора у кваліфікації. На самому фініші трохи не вистачило вже мене. Вдячний своїм тренерам, що підготували мене, без їхньої допомоги нічого б небуло. Впевнений, що це хоч і перша моя міжнародна медаль, але не остання. Буду йти вперед лише вперед».