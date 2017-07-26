Денис Баранов: «Перша медаль, але я впевнений, що не остання»

Третю медаль до скарбнички збірної команди України на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі приніс легкоатлет Денис Баранов у бігу на 400 метрів.

Ось як прокоментував свій виступ прес-службі НОК України спортсмен одразу після нагородження. «Я неймовірно радий, що вдалося здобути срібну медаль і пробігти по особистому результату. Сьогодні біглося набагато легше, ніж вчора у кваліфікації. На самому фініші трохи не вистачило вже мене. Вдячний своїм тренерам, що підготували мене, без їхньої допомоги нічого б небуло. Впевнений, що це хоч і перша моя міжнародна медаль, але не остання. Буду йти вперед лише вперед».