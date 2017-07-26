Олімпійська команда привітала іменинницю

За доброю традицією, що вечора вся юнацька олімпійська збірна команда України на XIV ЄЮОФ, що проходить в угорському місті Дьор, збирається разом щоб підвести підсумки дня та привітати медалістів.

Але сьогодні був ще один приємний привід – день народження у юної плавчині Вікторії Павленко.

Шеф місії нашої команди Олена Пахольчик у присутності усіх спортсменів та тренерського штабу, вручила солодкий подарунок іменинниці й побажала завжди досягати поставлених цілей та спортивних висот.