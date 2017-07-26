Валентин Нестеркін зупинився за крок від п’єдесталу Олімпійського фестивалю

Другим фіналістом у вечірній програмі з плавання на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Дьорі став Валентин Нестеркін на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Неймовірним за напругою виявився цей заплив. При повних трибунах уболівальників спортсмени вийшли на старт борючись за медалі змагань. Всі сподівання українців покладались на Валентина Нестеркіна, який йшов 6-м у європейському рейтингу на цій дистанції.

У підсумку, наш плавець фінішував 4-м, показавши час 23.61, лише 2 соті секунди відділили його від бронзової медалі.

«Приємно, що Валентин з кожним стартом додавав і покращував свій результат. Покращив і свій час, і місце у рейтингу, перемістившись з 6-го на 4-е. Але все одно, Валік, молодець», - прокоментувала фінальний заплив тренер Леся Марченко.