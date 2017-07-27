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Новини НОК Гімнастка Анастасія Бачинська кваліфікувалась до багатоборства на Олімпійському фестивалі
Гімнастка Анастасія Бачинська кваліфікувалась до багатоборства на Олімпійському фестивалі
27 Липня 2017 Поділитися
Вдало стартувала на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі гімнастка Анастасія Бачинська.
Українка зуміла рівно пройти всі види і пробитись до фіналу у багатоборстві з 4-м результатом набравши у підсумку 53.150 бали. Також Настя потрапила у три фінали – на брусах (13.100), колоді (13.500) та вільних вправах (13.100), посівши відповідно 5-е, 3-є і 7-е місця.