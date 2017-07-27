Гімнастка Анастасія Бачинська кваліфікувалась до багатоборства на Олімпійському фестивалі

Вдало стартувала на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі гімнастка Анастасія Бачинська.

Українка зуміла рівно пройти всі види і пробитись до фіналу у багатоборстві з 4-м результатом набравши у підсумку 53.150 бали. Також Настя потрапила у три фінали – на брусах (13.100), колоді (13.500) та вільних вправах (13.100), посівши відповідно 5-е, 3-є і 7-е місця.