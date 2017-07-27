Дьор-2017. Три особисті рекорди легкоатлетів

Під час другого змагального дня у легкоатлетів на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, спортсменам прийшлось ввести боротьбу не лише з собою та своїми суперниками, а й з погодними умовами.

Трохи менше години над стадіоном пройшов рясний дощ із-за чого прийшлось відкласти змагання, що призвело до того, що юним атлетам прийшлось двічі розминатись. Але це не завадило українцям взяти срібну медаль у бігу на 400 метрів, яку виборов Денис Баранов з особистим рекордом 49.33сек і встановити ще два персонал бест. Їхніми володарями стали: Наталія Дишлюк у бігу на 400м – 57.56 й Світлана Жульжик – на 800метрівці - 2:12.59.