Стрілок Сергій Куліш – срібний призер чемпіонату Європи

В азербайджанській столиці триває європейська першість з малокаліберної зброї.

В Баку наш срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-2016 Сергій Куліш поповнив скарбничку срібною медаллю.

У вправі МГ-6 (стрільба з трьох положень, 50 метрів) з результатом 458.1 українець посів другу сходинку.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Сергія, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з Олегом Волковим, побажавши нових успіхів та звершень на міжнароджній спортивній арені.