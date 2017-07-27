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Стрілок Сергій Куліш – срібний призер чемпіонату Європи
27 Липня 2017 Поділитися
Стрілок Сергій Куліш – срібний призер чемпіонату Європи

В азербайджанській столиці триває європейська першість з малокаліберної зброї.

В Баку наш срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-2016 Сергій Куліш поповнив скарбничку срібною медаллю.

У вправі МГ-6 (стрільба з трьох положень, 50 метрів) з результатом 458.1 українець посів другу сходинку.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Сергія, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з Олегом Волковим, побажавши нових успіхів та звершень на міжнароджній спортивній арені.

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