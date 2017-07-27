«Олімпійське літо» завітало в «Лісову казку»

Нещодавно в оздоровчому комплексі «Лісова пісня» в с. Оникієве Маловисківського району Кіровоградської області в рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літній період канікул та заходів в оздоровчих таборах «Олімпійське літо» проведено спортивні змагання.

Спортивне свято для дітлахів організували працівники оздоровчого закладу за сприяння обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

Юні мешканці «Лісової пісні» взяли участь у футбольному турнірі та продемонстрували свою вправність і спритність у змаганнях «Веселі старти».

Переможцями футбольних баталій стала команда юнаків за яку виступали: Андрій Кульчицький, Олександр Франчак, Євген Ковальов, Вячеслав Кравченко, Віталій Франчак, Олександр Чемоданов. «Веселі старти» включали розминку, стрибки на скакалці, біг, інтелектуальну гру та різноманітні спортивні естафети. В запеклій боротьбі перше місце посіли юні спортсмени загону «Нон-стоп», срібними призерами стали діти із загону «220 вольт», бронзові нагороди вибороли представники загону «Оба-на».

Гарний настрій учасникам спортивних змагань дарували показовими виступами юні таланти обласної Федерації КУНГФУ, вихованці Руслана Біланова.

Під час урочистого закриття заходу учасників «Олімпійського літа» привітали начальник відділу обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Світлана Верхоланцева та відповідальний секретар обласного відділення НОК України Вадим Бебко. Почесні гості нагородили переможців та призерів змагань дипломами обласного центру «Спорт для всіх», а також вручили дітям олімпійські щоденники і значки з олімпійською символікою. За активну участь у Всеукраїнському проекті «Олімпійське літо» оздоровчий комплекс «Лісова пісня» отримав від Національного олімпійського комітету України спортивну літературу, футбольні м’ячі, сувеніри з олімпійською символікою.