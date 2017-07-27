Сергій Бубка: «Хотілося б бачити більшу підтримку спорту від бізнесу»

На цьому наголосив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка сьогодні під час церемонії підписання договору про партнерство між Федерацією легкої атлетики України і головним взуттєвим рітейлером країни мережею магазинів для всієї родини.

« Український спорт має підтримку від держави, також отримує допомогу від Національного олімпійського комітету України як від громадської організації, але міцне плече партнерів та спонсорів – невід’ємна частина в сучасному світі спорту. Олімпійський комітет у своїй діяльності завжди залучає до реалізації своїх проектів та програм наших добрих друзів - спонсорів та партнерів. Нам приємно, що за нашого сприяння у легкоатлетів з’явився новий надійний партнер. Хотілося б бачити більшу підтримку спорту від бізнесу. Важливо, щоб національні олімпійські федерації активно втілювали в життя маркетингові програми», - наголосив Сергій Бубка.

«Легка атлетика – це олімпійський вид спорту №1 у світі. На Олімпійських іграх саме в цьому виді спорту розігрується найбільша кількість медалей. Українська школа «королеви спорту» має чудові традиції, а останні результати на чемпіонаті світу U-18, чемпіонатах Європи U-20 в Італії та U-23 в Польщі, а також на Європейському літньому фестивалі, що триває в угорському Дьорі, де загалом здобуто 23 престижних нагороди, вселяють надію в примноження цих здобутків, – зазначив Сергій Бубка, який є також першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, побажавши успіху українським спортсменам на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який незабаром розпочнеться в Лондоні.

«Такий тандем покликаний примножити наші успіхи і посприяти розвитку», - говорить президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул. «Вдвічі приємніше, що ми підписуємо договір напередодні від’їзду команди на чемпіонат світу до Лондона. Впевнений, що підтримку такого партнера відчує кожен атлет збірної і вона додасть їм сил та мотивації для досягнення наших спільних цілей на олімпійській арені в Англії».

На урочистій церемонії підписання договору були присутні легкоатлети: чемпіонка Європи серед молоді та призер європейської першості в приміщенні в стрибках у висоту Юлія Левченко, фіналістка Олімпійських ігор, призер чемпіонату Європи серед молоді в стрибках у висоту Ірина Геращенко, призер чемпіонату світу в приміщенні і чемпіонату Європи, фіналіст Олімпійських ігор в стрибках у висоту Андрій Проценко, яким були вручені сертифікати від нового партнера.