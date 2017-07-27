Новиниlarr НОКlarr Сергій Бубка: «Хотілося б бачити більшу підтримку спорту від бізнесу»
Сергій Бубка: «Хотілося б бачити більшу підтримку спорту від бізнесу»
27 Липня 2017 Поділитися
Сергій Бубка: «Хотілося б бачити більшу підтримку спорту від бізнесу»

На цьому наголосив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка сьогодні під час церемонії підписання договору про партнерство між Федерацією легкої атлетики України і головним взуттєвим рітейлером країни мережею магазинів для всієї родини.

«Український спорт має підтримку від держави, також отримує допомогу від Національного олімпійського комітету України як від громадської організації, але міцне плече партнерів та спонсорів – невід’ємна частина в сучасному світі спорту. Олімпійський комітет у своїй діяльності завжди залучає до реалізації своїх проектів та програм наших добрих друзів - спонсорів та партнерів. Нам приємно, що за нашого сприяння у легкоатлетів з’явився новий надійний партнер. Хотілося б бачити більшу підтримку спорту від бізнесу. Важливо, щоб національні олімпійські федерації активно втілювали в життя маркетингові програми», - наголосив Сергій Бубка.

«Легка атлетика – це олімпійський вид спорту №1 у світі. На Олімпійських іграх саме в цьому виді спорту розігрується найбільша кількість медалей. Українська школа «королеви спорту» має чудові традиції, а останні результати на чемпіонаті світу U-18, чемпіонатах Європи U-20 в Італії та U-23  в Польщі, а також на Європейському літньому фестивалі, що триває в угорському Дьорі, де загалом здобуто 23 престижних нагороди, вселяють надію в примноження цих здобутків, – зазначив Сергій Бубка, який є також першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, побажавши успіху українським спортсменам на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який незабаром розпочнеться в Лондоні.    

«Такий тандем покликаний примножити наші успіхи і посприяти розвитку», - говорить президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул. «Вдвічі приємніше, що ми підписуємо договір напередодні від’їзду команди на чемпіонат світу до Лондона. Впевнений, що підтримку такого партнера відчує кожен атлет збірної і вона додасть їм сил та мотивації для досягнення наших спільних цілей на олімпійській арені в Англії».

На урочистій церемонії підписання договору були присутні легкоатлети:  чемпіонка Європи серед молоді та призер європейської першості в приміщенні в стрибках у висоту Юлія Левченко, фіналістка Олімпійських ігор, призер чемпіонату Європи серед молоді в стрибках у висоту Ірина Геращенко, призер чемпіонату світу в приміщенні і чемпіонату Європи, фіналіст Олімпійських ігор в стрибках у висоту Андрій Проценко, яким були вручені сертифікати від нового партнера.  

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 197
Буенос-Айрес-2018 0436
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в