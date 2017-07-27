Сергій Бубка: «Хотілося б бачити більшу підтримку спорту від бізнесу»

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
На цьому наголосив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка сьогодні під час церемонії підписання договору про партнерство між Федерацією легкої атлетики України і головним взуттєвим рітейлером країни мережею магазинів для всієї родини.
«
«Легка атлетика – це олімпійський вид спорту №1 у світі. На Олімпійських іграх саме в цьому виді спорту розігрується найбільша кількість медалей. Українська школа «королеви спорту» має чудові традиції, а останні результати на чемпіонаті світу U-18, чемпіонатах Європи U-20 в Італії та U-23 в Польщі, а також на Європейському літньому фестивалі, що триває в угорському Дьорі, де загалом здобуто 23 престижних нагороди, вселяють надію в примноження цих здобутків, – зазначив Сергій Бубка, який є також першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, побажавши успіху українським спортсменам на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який незабаром розпочнеться в Лондоні.
«Такий тандем покликаний примножити наші успіхи і посприяти розвитку», - говорить президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул. «Вдвічі приємніше, що ми підписуємо договір напередодні від’їзду команди на чемпіонат світу до Лондона. Впевнений, що підтримку такого партнера відчує кожен атлет збірної і вона додасть їм сил та мотивації для досягнення наших спільних цілей на олімпійській арені в Англії».
На урочистій церемонії підписання договору були присутні легкоатлети: чемпіонка Європи серед молоді та призер європейської першості в приміщенні в стрибках у висоту Юлія Левченко, фіналістка Олімпійських ігор, призер чемпіонату Європи серед молоді в стрибках у висоту Ірина Геращенко, призер чемпіонату світу в приміщенні і чемпіонату Європи, фіналіст Олімпійських ігор в стрибках у висоту Андрій Проценко, яким були вручені сертифікати від нового партнера.