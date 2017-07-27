180 лучників змагалися на чемпіонаті України в Черкасах

Чемпіонат України зі стрільби з олімпійського лука днями приймали Черкаси.

Упродовж трьох днів 180 спортсменів боролися за перемогу в особистій та командній першості. Участь у чемпіонаті взяли лучники із Київської, Черкаської, Львівської, Рівненської, Чернівецької, Херсонської, Харківської та Сумської областей. Змагання відбувалися за правилами міжнародної федерації стрільби з лука, учасники виконували олімпійську програму. Чоловіки-лучники змагалися на 90, 70, 50 та 30 метрів жінки – на 70, 60, 50 та 30 метрів .

За результатами чемпіонату буде сформована збірна команда України, що представлятиме нашу країну на міжнародних змаганнях.

Результати чемпіонату України зі стрільби з олімпійського лука:

Чоловіки:

1 місце - Іваницький Георгій (Львів),

2 місце - Івашко Маркіян (Львів)

3 місце - Овчинников Артем

Жінки:

1 місце - Січенікова Лідія (Чернівці)

2 місце - Павлова Анастасія (Херсон)

3 місце - Сенюк Ольга (Львів)

Команди чоловіків:

1 місце - Львів-1,

2 місце – Чернівці-2,

3 місце – Харків-2.

Жіночі команди:

1 місце - Чернівці-1,

2 місце – Львів-1,

3 місце – Суми-1.