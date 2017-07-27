180 лучників змагалися на чемпіонаті України в Черкасах

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Чемпіонат України зі стрільби з олімпійського лука днями приймали Черкаси.
Упродовж трьох днів 180 спортсменів боролися за перемогу в особистій та командній першості. Участь у чемпіонаті взяли лучники із Київської, Черкаської, Львівської, Рівненської, Чернівецької, Херсонської, Харківської та Сумської областей. Змагання відбувалися за правилами міжнародної федерації стрільби з лука, учасники виконували олімпійську програму. Чоловіки-лучники змагалися на 90, 70, 50 та
За результатами чемпіонату буде сформована збірна команда України, що представлятиме нашу країну на міжнародних змаганнях.
Результати чемпіонату України зі стрільби з олімпійського лука:
Чоловіки:
1 місце - Іваницький Георгій (Львів),
2 місце - Івашко Маркіян (Львів)
3 місце - Овчинников Артем
Жінки:
1 місце - Січенікова Лідія (Чернівці)
2 місце - Павлова Анастасія (Херсон)
3 місце - Сенюк Ольга (Львів)
Команди чоловіків:
1 місце - Львів-1,
2 місце – Чернівці-2,
3 місце – Харків-2.
Жіночі команди:
1 місце - Чернівці-1,
2 місце – Львів-1,
3 місце – Суми-1.