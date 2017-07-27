В Олімпійському домі вшанували медалістів чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное

Сьогодні в Олімпійську домівку завітали чемпіони та призери європейської першості з веслування на байдарках і каное, тренерський склад команди та президент Федерації каное України Сергій Чернишов.

Команду тепло зустрів президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

«Приємно, що вже давно склалася добра традиція зустрічей з нашими спортсменами після вдалих виступів на міжнародних стартах. Ми завжди слідкуємо за виступами українців, вболіваємо та підтримуємо як морально, так і матеріально, допомагаючи спортсменам, тренерам, федераціям з олімпійських видів», - сказав керманич НОК.

Нагадаємо, з чемпіонату Європи в болгарському місті Пловдив наші веслувальники повернулися з 4-ма медалями. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани вдалося піднятися нашій жіночій байдарці-двійці на дистанції 200 метрів у складі Марії Кічасової та Анастасії Горлової.

Також Марія Кічасова разом з Марією Повх, Анастасією Тодоровою та Інною Грищун у байдарці-четвірці на 500 метрів принесли Україні бронзову медаль.

Ще дві бронзові медалі здобули наші веслувальники на дистанції 500 метрів. Спочатку це зробили каноїсти Дмитро Янчук та Тарас Міщук, а потім байдарочники Ігор Трунов та Іван Семикін.

«Ці прекрасні здобутки заслуговують високої оцінки. Дуже приємно, що українське веслування на байдарках і каное має дуже перспективну та гарну молодь. Переконаний, що з таким досвідченим наставником як дворазовий Олімпійський чемпіон Юрій Чебан та потужним тренерським складом збірної попереду чекають нові звершення та перемоги», - додав Сергій Бубка.

Він висловив щирі слова подяки всьому тренерському складу збірної, керівництву Федерації каное України та особисто її президенту Сергію Чернишову, подякувавши за плідну роботу та розвиток цього чудового виду спорту.

«Олімпійське Токіо-2020 вже не за горами! Дуже приємно, що ми маємо талановиту молоду команду з великим потенціалом. Користуючись нагодою, хочу побажати нашим спортсменам плідної підготовки до чемпіонату світу, який наприкінці серпня в Чехії. Чекаємо від вас гарних новин», - сказав президент НОК.

В свою чергу, президент Федерації каное України подякував НОК України та Сергію Бубці за постійну підтримку та допомогу й відзначив: «З приходом на пост головного тренера збірної Юрія Чебана в команді склався чудовий клімат. Ми бачимо гарну динаміку, зарядженність спортсменів на перемогу та настрой на результат».

Від імені веслувальників Марія Кічасова відзначила: «Ми плідно готуємося до чемпіонату світу. Хочу подякувати Олімпійському комітету за такий захід. Подібні зустрічі дуже важливі для кожного спортсмена! Вони мотивують та стимулюють на нові звершення».

Під час відвідання Олімпійського дому гості випробували свої сили у вікторині Play True українського аналогу антидопінгової програми Outreach, яка днями була презентована та спеціальний стенд якої наразі знаходиться в Олімпійській домівці.

Нагадємо, вікторина Outreach – це розроблена Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) програма, що застосовується у багатьох країнах світу. Outreach являє собою комплексну освітню програму, націлену на інформування і об'єднання спортивного суспільства в рамках боротьби з допінгом. Програма спрямована на підвищення обізнаності спортсменів в сфері антидопінгу, розрахована на їх активну участь.

Учасникам пропонується взяти участь у вікторині Play True, де необхідно правильно відповісти мінімум на 18-ть з 20-ти питань стосовно антидопінгу. Ті, хто правильно відповів на всі питання, нагороджуються спеціальними сувенірами.