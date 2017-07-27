«Олімпійські історії» з Ігорем Радівіловим

У суботу, 29 липня, за підтримки Національного олімпійського комітету України на спортивних вболівльників чекає черговий випуск програми «Олімпійські історії».

Спортивна гімнастика - вид спорту, який регулярно приносить Україні медалі на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. Тож, цими вихідними дивіться «Олімпійську історію» одного з лідерів нашої команди, бронзового призера Ігор-2012 Ігоря Радівілова.

Вмикайте телеканал «Київ» у суботу, 22 липня, о 14:00!

Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.