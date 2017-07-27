Легкоатлет Михайло Кохан приносить Україні «золото» Олімпійського фестивалю-2017!

Скарбничка юнацької збірної України на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі поповнилася першою медаллю найвищого ґатунку!

Автором золотої нагороди став наш чемпіон світу з легкої атлетики U18 Михайло Кохан у змаганнях з метання молота.

«Золотий» результат нашого чемпіона - 78.28м.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого чемпіона ЄЮОФ-2017, тренерський склад команди та українську команду Дьора-2017 з блискучим досягненням, побажавши Михайлу подальших впевнених успіхів на міжнародній арені, а українським олімпійцям вдалих виступів в Угорщині.