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Михайло Кохан: «Вдячний всій команді за підтримку»
27 Липня 2017 Поділитися
Михайло Кохан: «Вдячний всій команді за підтримку»

Чемпіон XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю з метання молота Михайло Кохан прокоментував свій виступ прес-службі НОК України.

«Я дуже задоволений своїм місцем і результатом, адже бути першим на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, дуже престижно. Це вже моя друга золота медаль на міжнародних стартах, перша була у Кенії на чемпіонаті світу, а друга – тут в Дьорі. Хочу подякувати усій українській команді, що прийшли за мене повболівати та підтримати», - зазначив легкоатлет.

 

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