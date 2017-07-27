Ганна Лев: «Анастасія психологічно не впоралась»

Сьогодні, на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі завершились змагання з багатоборства у спортивних гімнасток.

Представниця України Анастасія Дикальчук посіла 11 місце, набравши у сумі 50.1500 балів. Нагадаємо, до багатоборства тернопільчанка відібралась з 4-м результатом. Тренер спортсменки Ганна Лев прокоментувала виступ Анастасії. «Вона чисто психологічно не впоралась. Було два падіння на другій та третій вправі – колоді й брусах, але все одно Настя велика молодець, зібралась і пішла далі. Для неї це взагалі перший міжнародний старт у житті», - поділилися наставниця.