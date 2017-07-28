Попадання до фіналів та прояв спортивного характеру

4 змагальний день для юних спортсменів на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі завершився не лише золотою медаллю легкоатлета Михайла Кохана, а й потрапляння до фінальних змагань турніру й демонстрацією справжнього спортивного духу.

Чемпіонка світу з легкої атлетики у стрибках у висоту Ярослава Магучих впевнено здолала кваліфікаційну висоту і з результатом 1м70см потрапили до фінального кола. Також у фіналі ми побачимо і метальницю списа Маріанну Савджи, її кваліфікаційні метри – 46м73см.

Порадував і плавець Валентин Нестеркін, якій зумів потрапити до фінального запливу на 100м вільним стилем, показавши у підсумку 4-й час – 51.48сек. Справжній бійцівський характер продемонструвала ще одна представниця плавання Вікторія Павленко. По дистанції на 50м вільним стилем вже на фініш травмувала руку. Зі слів тренера спортсменки Лесі Марченко, Віка сильно з фінішувала і розтягнула зв’язки руки. «Біль відчувала, навіть, коли відкривала пляшечку води», - ділиться наставниця. – Але проявила справжній бійцівський характер вийшла ще на дистанцію 100м батерфляєм і з таким ушкодженням покращила свій результат та змогла з 15-м часом (1.03.03) відібратись до півфіналу. До фінальної частини потрапила вже першою запасною».

Тож юні олімпійці в Дьорі не здаються і змагаються до кінця.