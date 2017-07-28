Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Виконкому Національного олімпійського комітету України Володимир Платонов.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!