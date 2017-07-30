Юні олімпійці України зі щитом повернулись на рідну землю

Сьогодні ввечері Юнацька Олімпійська збірна України повернулась на рідну землю, завершивши виступ на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що з 23 по 30 липня проходив в угорському Дьорі.

В аеропорту «Бориспіль» наших спортсменів тепло зустрічали міністр молоді та спорту Ігор Жланов, віце-президент Національного олімпійського комітету Володимир Бринзак, батьки, друзі, які подякували юним атлетам за гарний виступ в Дьорі та побажали нових звершень у подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, на Олімпійському фестивалі-2017 українські спортсмени здобули 8 медалей - 3 золоті, 4 срібні та бронзову нагороди.