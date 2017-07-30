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Юні олімпійці України зі щитом повернулись на рідну землю
30 Липня 2017 Поділитися
Юні олімпійці України зі щитом повернулись на рідну землю

Сьогодні ввечері Юнацька Олімпійська збірна України повернулась на рідну землю, завершивши виступ на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що з 23 по 30 липня проходив в угорському Дьорі.

В аеропорту «Бориспіль» наших спортсменів тепло зустрічали міністр молоді та спорту Ігор Жланов, віце-президент Національного олімпійського комітету Володимир Бринзак, батьки, друзі, які подякували юним атлетам за гарний виступ в Дьорі та побажали нових звершень у подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, на Олімпійському фестивалі-2017 українські спортсмени здобули 8 медалей  - 3 золоті, 4 срібні та бронзову нагороди.

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