Олімпійське літо. Харків спортивний!

Спільними зусиллями Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, спортивних та молодіжних комітетів районів та міст області, центра «Спорт для всіх» за сприянням відділення НОК України в Харківській області з 1 червня триває Олімпійське літо.

Станом на 28 липня понад 3000 дітей у 23 заміських оздоровчих таборах Харківської області взяли участь у спортивно-розважальних заходах та змаганнях під час відпочинку.

Учасники спортивних заходів отримали подарунки та винагороди від організаторів та НОК України.

Оздоровче Олімпійське літо крокує та триває на Слобожанщині!