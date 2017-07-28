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Олімпійське літо. Харків спортивний!
28 Липня 2017 Поділитися
Спільними зусиллями Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, спортивних та молодіжних комітетів районів та міст області, центра «Спорт для всіх» за сприянням відділення НОК України в Харківській області з 1 червня триває Олімпійське літо.
Станом на 28 липня понад 3000 дітей у 23 заміських оздоровчих таборах Харківської області взяли участь у спортивно-розважальних заходах та змаганнях під час відпочинку.
Учасники спортивних заходів отримали подарунки та винагороди від організаторів та НОК України.
Оздоровче Олімпійське літо крокує та триває на Слобожанщині!
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