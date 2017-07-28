Сергій Бубка привітав фехтувальників зі світовими здобутками

Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка відвідав головну спортивну базу країни, де зустрівся і привітав українських фехтувальників з успіхами на чемпіонаті світу, що днями завершився в німецькому місті Лейпциг.

Головний олімпієць країни тепло поспілкувався з чемпіонкою світу, шаблісткою Ольгою Харлан, яка є володаркою чотирьох олімпійських нагород, та володаркою бронзової медалі світової першості, шпажисткою Оленою Кривицькою, а також її особистим наставником Дмитром Рейзліним і президентом Федерації фехтування України, Олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом.

«Фехтування займає ключові позиції в українському спорті. Ми пишаємось нашими спортсменами, радіємо їх успіхам, підтримуємо їх. Дуже приємно, що Ольга і Олена продовжили ці славні традиції. Ці успіхи – підсумок роботи великого колективу людей, вагомий успіх», - наголосив Сергій Бубка, подякувавши спортсменкам, тренерам і Федерації фехтування й побажавши нових успіхів та вдалої підготовки до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

