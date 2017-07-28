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Сергій Бубка привітав фехтувальників зі світовими здобутками
28 Липня 2017 Поділитися
Сергій Бубка привітав фехтувальників зі світовими здобутками

Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка відвідав головну спортивну базу країни, де зустрівся і привітав українських фехтувальників з успіхами на чемпіонаті світу, що днями завершився в німецькому місті Лейпциг.

Головний олімпієць країни тепло поспілкувався з чемпіонкою світу, шаблісткою Ольгою Харлан, яка є володаркою чотирьох олімпійських нагород, та володаркою бронзової медалі світової першості, шпажисткою Оленою Кривицькою, а також її особистим наставником Дмитром Рейзліним і президентом Федерації фехтування України, Олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом.

«Фехтування займає ключові позиції в українському спорті. Ми пишаємось нашими спортсменами, радіємо їх успіхам, підтримуємо їх. Дуже приємно, що Ольга і Олена продовжили ці славні традиції. Ці успіхи – підсумок роботи великого колективу людей, вагомий успіх», - наголосив Сергій Бубка, подякувавши спортсменкам, тренерам і Федерації фехтування й побажавши нових успіхів та вдалої підготовки до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.
   

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