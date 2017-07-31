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«Малі спортивні ігри» на Луганщині
31 Липня 2017 Поділитися
28 липня в Попаснянському ДНЗ№3 з метою розвитку у дошкільників фізичної вправності, витривалості та сили, які необхідні для організації здорового способу життя, відбулася фізкультурна розвага «Малі спортивні ігри».
У змаганнях брали участь дві команди «Кульбабки» та «Ромашки». Вони змагались у різних видах спорту: біг з перепонами, стрибки на фітбольних м’ячах, вправи на влучність та орієнтацію у просторі.
За підсумками перемогла «дружба». Тож, літнє оздоровлення наших малюків проходить під девізом: «Рухайся, оздоровлюйся та усміхайся».
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