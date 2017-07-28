До уваги журналістів!

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30 липня Юнацька Олімпійська збірна України повертається на Батьківщину з XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), що з 23 по 29 липня проходив в румунському Дьорі.
Запрошуємо вас зустріти наших юних олімпійців – медалістів престижних змагань.
Відзначимо, що на цей момент в активі нашої збірної вже 4 нагороди: «золото», 2 срібні та бронзова медалі.
Попереду ще два змагальні дні.
Зустріч в терміналі «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» 30 липня о 18-00.
ДОВІДКОВО:
Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) – найпрестижніші змагання Європи для спортсменів віком від 14 до 18 років.
У XIV ЄЮОФ брали участь понад 250 атлетів з 50 країн континенту в 10 видах спорту. Україна була представлена 44 атлетами у 6 з них - велоспорт, дзюдо, легка атлетика, плавання, спортивна гімнастика, веслування на байдарках і каное.
ЄЮОФ – гарна школа для майбутніх перемог. У різні роки участь у таких змаганнях брали участь: чотириразова Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, бронзова призерка Ігор з легкої атлетики Єлизавета Бризгіна, чемпіон світу та Європи, призер I Європейських ігор в Баку з дзюдо Георгій Зантарая та багато інших.
АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ'ЯЗКОВА!
Додаткова інформація та акредитація за телефонами
379-12-89, 050-338-72-45 (Катерина)
Прес-служба НОК України