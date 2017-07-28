«Вперед, на Олімп!» з представниками веслування на байдарках і каное

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Цієї неділі, 30 липня, на телеканалі «Київ» за підтримки Національного олімпійського комітету України на вас чекає новий випуск програми «Вперед, на Олімп!».
Героями чергового випуску стануть наші спортсмени збірної з веслування на байдарках і каное, яка з липневого чемпіонату Європи привезла 4 медалі. Ви дізнаєтеся, як відбулося вшанування медалістів європейської першості в Олімпійському домі та побачите, як вони готуються до серпневого чемпіонату світу.
Своїми враженнями від «бронзового» виступу на чемпіонаті Європи з водних видів спорту поділяться наші представниці синхронного плавання.
Також ви станете свідками того, як в Києві презентували український аналог антидопінгової програми Outreach та якими були перші результати проходження вікторини у наших спортсменів.
Не пропустіть! Неділя, 30 липня, 14:00, телеканал «Київ»!
Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.