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Дзюдоїстка Наталія Чистякова виборює "срібло" Олімпійського фестивалю
28 Липня 2017 Поділитися
П'яту нагороду для України на змаганнях ХIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що триває в угорському Дборі, принесла дзюдоїстка Наталія Чистякова у ваговій категорії до 70 кг.
На шляху до омріяної медалі наша спортсменка перемогла суперниць із Польщі, Нідердландів та Андори. У фінальній сутичці в запеклій боротьбі українка поступилася спортсменці із Білорусі і стала володаркою "срібла".
Додамо, що наразі в активі юних олімпійців України 5 медалей - 1 золота, 3 срібні та 1 бронзова нагороди.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Наталку, тренерів та Юнацьку Олімпійську збірну україни, висловивши віру у подальші звершення.