Дзюдоїстка Наталія Чистякова виборює "срібло" Олімпійського фестивалю

П'яту нагороду для України на змаганнях ХIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що триває в угорському Дборі, принесла дзюдоїстка Наталія Чистякова у ваговій категорії до 70 кг.

На шляху до омріяної медалі наша спортсменка перемогла суперниць із Польщі, Нідердландів та Андори. У фінальній сутичці в запеклій боротьбі українка поступилася спортсменці із Білорусі і стала володаркою "срібла".

Додамо, що наразі в активі юних олімпійців України 5 медалей - 1 золота, 3 срібні та 1 бронзова нагороди.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Наталку, тренерів та Юнацьку Олімпійську збірну україни, висловивши віру у подальші звершення.