Олексій Кирилін – чемпіон ЄЮОФ-2017 з легкої атлетики!

Ще одну медаль найвищого ґатунку здобувають українці на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі!

Наш легкоатлет Олексій Кирилін у метанні диска з результатом 60.74м не залишає шансів суперникам і посідає перше місце.

Таким чином, на рахунку українців 6 нагород Дьора-2017: 2 «золота», 3 срібні медалі та «бронза».

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого чемпіона, тренерський склад збірної та всю українську команду з чудовим здобутком, побажавши подальших впевнених кроків на шляху до великих звершень у дорослому спорті.