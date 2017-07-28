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Олексій Кирилін – чемпіон ЄЮОФ-2017 з легкої атлетики!
28 Липня 2017 Поділитися
Ще одну медаль найвищого ґатунку здобувають українці на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі!
Наш легкоатлет Олексій Кирилін у метанні диска з результатом 60.74м не залишає шансів суперникам і посідає перше місце.
Таким чином, на рахунку українців 6 нагород Дьора-2017: 2 «золота», 3 срібні медалі та «бронза».
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспеченого чемпіона, тренерський склад збірної та всю українську команду з чудовим здобутком, побажавши подальших впевнених кроків на шляху до великих звершень у дорослому спорті.
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