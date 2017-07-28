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Олексій Кирилін: «Медаллю задоволений, а от результатом – ні»
28 Липня 2017 Поділитися
Олексій Кирилін: «Медаллю задоволений, а от результатом – ні»

Друге «золото» XIV літнього Європейського олімпійського фестивалю для збірної України приніс легкоатлет Олексій Кирилін. Йому не було рівних у метанні диска.

До титулу срібного призера цьогорічного чемпіонату світу, сумчан додав ще й «золото» ЄЮОФ. Ос як новоспечений медаліст прокоментував свій старт.

«Медаллю задоволений, а от результатом ні, можна було краще. Завадили погодні умови – поривчастий вітер, який з’явився під час метання. Всім дякую, хто підтримував мене і прийшов сьогодні на стадіон, я дуже радий».

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