Олексій Кирилін: «Медаллю задоволений, а от результатом – ні»

Друге «золото» XIV літнього Європейського олімпійського фестивалю для збірної України приніс легкоатлет Олексій Кирилін. Йому не було рівних у метанні диска.

До титулу срібного призера цьогорічного чемпіонату світу, сумчан додав ще й «золото» ЄЮОФ. Ос як новоспечений медаліст прокоментував свій старт.

«Медаллю задоволений, а от результатом ні, можна було краще. Завадили погодні умови – поривчастий вітер, який з’явився під час метання. Всім дякую, хто підтримував мене і прийшов сьогодні на стадіон, я дуже радий».