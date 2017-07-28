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Наталія Чистякова: «Тренер мною задоволений»
28 Липня 2017 Поділитися
Наталія Чистякова: «Тренер мною задоволений»

В передостанній змагальний день на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі, завершились турніри у представників дзюдо.

До «бронзи» Олега Вередиби (55 кг), додалась ще й срібна нагорода Наталії Честякової (70 кг). Спортсменка так прокоментувала свій виступ.

«Я дуже рада своєму результату, тому що це, моя перша нагорода на європейських стартах. Нехай це лише «срібло», але тренер сказав, що він задоволений, що все у мене попереду. В мене ще один кадетський рік попереду, сподіваюсь, що буде ще краще і буде більше медалей. Звичайно, трохи образливо, що так склалось у фіналі. Я могла виграти білоруску, адже сили рівні, але чогось не вистачило», -- поділилися дзюдоїстка. 

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