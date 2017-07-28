Валентин Нестеркін зупинився за крок від п’єдесталу Олімпійського фестивалю

Завершили свої виступи на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Дьорі плавці.

Найкращий результат продемонстрував Валентин Нестеркін, який на дистанціях 50м та 100м вільним стилем двічі зупинявся за крок від п’єдесталу. На 100метрвіці українець показав час 00:51,08, що є його особистим рекордом. Валентин дуже прагнув порадувати команду медаллю, але йому зовсім трохи не вистачило.