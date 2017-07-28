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Валентин Нестеркін зупинився за крок від п’єдесталу Олімпійського фестивалю
28 Липня 2017 Поділитися
Валентин Нестеркін зупинився за крок від п’єдесталу Олімпійського фестивалю

Завершили свої виступи на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Дьорі плавці.

Найкращий результат продемонстрував Валентин Нестеркін, який на дистанціях 50м та 100м вільним стилем двічі зупинявся за крок від п’єдесталу. На 100метрвіці українець показав час 00:51,08, що є його особистим рекордом. Валентин дуже прагнув порадувати команду медаллю, але йому зовсім трохи не вистачило.

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