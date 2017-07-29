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Ще одне «золото» на рахунку українців в Дьорі-2017!
29 Липня 2017 Поділитися
Блискучий результат демонструє наша юна легкоатлетка Ярослава Магучіх на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі.
Україночка у стрибках у висоту не залишає шансів суперницям та з результатом 1,89 м посідає найвищу сходинку п'єдесталу пошани.
Таким чином, це вже 7-ма нагорода українців у Дьорі. На їхньому рахунку три «золота», три срібні медалі та «бронза».
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспечену чемпіонку, тренерський склад збірної та усю українську команду ЄЮОФ-2017 з чудовим досягненням, відзначивши справжній спортивний характер нашої Ярослави та побажавши усім юним олімпійцям подальших успіхів та перемог!
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