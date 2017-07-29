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Новини НОК Юліана Путніна та Лев Кірпік – срібні призери Олімпійського фестивалю-2017 з веслування на байдарках і каное!
Юліана Путніна та Лев Кірпік – срібні призери Олімпійського фестивалю-2017 з веслування на байдарках і каное!
29 Липня 2017 Поділитися
Наші представники веслування на байдарках і каное ставлять чудову крапку у виступі української команди на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі.
Юліана Путніна та Лев Кірпік у змаганнях з веслування на байдарках і каное у міксті приносять Україні «срібло»!
Таким чином, на рахунку українців в Дьорі-2017 вісім нагород: 3 «золота», 4 «срібла» та «бронза».
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських веслувальників, тренерський склад та усю нашу команду з чудовими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень у дорослому спорті.
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