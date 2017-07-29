Лев Кірпік: «Без медалі додому я не збирався повертатись»

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На медальній ноті завершила свої виступи українська збірна на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що проходив в угорському Дьорі.
Наш екіпаж у змішаній команді з веслування на каное на 200метрівці у складі Лева Кірпіка та Юліани Путніної довів, що всі старання, які були вкладені і тренерами, і спортсменами – недаремні. Ще після перших стартів на 500м Лев сказав, що без медалі додому він не збирається повертатись. І свого слова дотримав.
Зовсім трохи українцям не вистачило у міксті на 500м, вони фінішували 5-ти. Тож всі надії і сподівання були покладені на останній день змагань. І все у них вийшло просто чудово – срібло Олімпійського фестивалю заслужено у них. Перші емоції від наших медалістів.
«Дуже підбадьорювало те, що стояли всі члени нашої збірної, підтримували нас. А буквально за хвилину до старту наші дзюдоїсти підійняли наш прапор, це було просто дивовижно. Ти дивишся як він розвивається на вітру і це як ковток надії якоїсь. Дякуємо усій команді, всім тим хто переживав, вболівав. У нас немає слів, це дуже круто», - прокоментували Лев та Юліана.