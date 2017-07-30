Олімпійський фестиваль попрощався з Дьором

XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль в угорському Дьорі підійшов до свого завершення.

2500 атлетів віком від 14 до 18 років протягом тижня стали свідками незабутнього свята спорту.

Українська команда була представлена 44 атлетами у 6 видах спорту – легкій атлетиці, дзюдо, веслування та байдарках і каное, велоспорті, гімнастиці спортивній та плаванні і зуміли вибороти 8 нагород, де 3 – найвищого гатунку, 4 – срібного і 1 – бронзового.

Ось наші герої:

«Золото»:

Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота)

Олексій Кирилін (легка атлетика, метання диска)

Ярослава Магучих (легка атлетика, стрибки у висоту)

«Срібло»:

Валерія Іваненко (метання молота)

Денис Баранов (легка атлетика, біг на 400м)

Наталія Чистякова (дзюдо, 70кг)

Лев Кірпік-Юліана Путніна (веслування на каное, 200м, мікст)

«Бронза»:

Олег Вередиба (дзюдо, 55 кг)

Сама церемонія закриття пройшла на території фан-зони Олімпійського селища. За традицією були спущені прапори, погашений олімпійський вогонь і передана естафета XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалю, який пройде в азербайджанському Баку у 2019 році.