Ярослава Магучіх: «Їхала в Дьор за золотою медаллю!»

Чемпіонка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю з легкої атлетики Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ:

- Безумовно, я дуже рада медалі! Можу сказати, що їхала в Дьор лише за золотою нагородою. Після чемпіонату світу U-18, де я також здобула «золото», на ЄЮОФ хотілося показати достойний результат.

Стрибнула 189 см. Вважаю це дуже гарний результат. Трохи не вистачило, щоб підкорити 194 см та встановити свій новий особистий рекорд, але все попереду.

Від Олімпійського фестивалю залишилися лише позитивні емоції та враження! Щира вдячність організаторам за таке чудове свято спорту!