УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Ярослава Магучіх: «Їхала в Дьор за золотою медаллю!»
30 Липня 2017 Поділитися
Чемпіонка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю з легкої атлетики Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ:
- Безумовно, я дуже рада медалі! Можу сказати, що їхала в Дьор лише за золотою нагородою. Після чемпіонату світу U-18, де я також здобула «золото», на ЄЮОФ хотілося показати достойний результат.
Стрибнула 189 см. Вважаю це дуже гарний результат. Трохи не вистачило, щоб підкорити 194 см та встановити свій новий особистий рекорд, але все попереду.
Від Олімпійського фестивалю залишилися лише позитивні емоції та враження! Щира вдячність організаторам за таке чудове свято спорту!
Поділитися