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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
31 Липня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує голова Харківського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Христоєв.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

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