Михайло Романчук – срібний призер чемпіонату світу з плавання!

Блискучою крапкою в завершальний день змагань чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті став виступ Михайла Романчука на дистанції 1500м.

Наш юний плавець зумів не лише вибороти «срібло», поступившись лише Олімпійському чемпіону, італійцю Грегоріо Пальтріньєрі, а й з результатом 14:37.14 хв. побив національний рекорд, який був встановлений Романчуком раніше й становив 14.44,11 хв.

Нагадаємо, що це друга медаль в активі українських плавців в Будапешті. Раніше «бронзу» на дистанції 50 метрів батерфляєм виборов Андрій Говоров.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Михайла, тренерський склад збірної та Федерацію плавання України з гарним здобутком, побажавши подальших успіхів та звершень.