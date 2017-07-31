Михайло Романчук – срібний призер чемпіонату світу з плавання!

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Блискучою крапкою в завершальний день змагань чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті став виступ Михайла Романчука на дистанції 1500м.
Наш юний плавець зумів не лише вибороти «срібло», поступившись лише Олімпійському чемпіону, італійцю Грегоріо Пальтріньєрі, а й з результатом 14:37.14 хв. побив національний рекорд, який був встановлений Романчуком раніше й становив 14.44,11 хв.
Нагадаємо, що це друга медаль в активі українських плавців в Будапешті. Раніше «бронзу» на дистанції 50 метрів батерфляєм виборов Андрій Говоров.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Михайла, тренерський склад збірної та Федерацію плавання України з гарним здобутком, побажавши подальших успіхів та звершень.