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Яна Беломоіна – чемпіонка Європи з маунтенбайку!
31 Липня 2017 Поділитися
Яна Беломоіна – чемпіонка Європи з маунтенбайку!

Наша Яна Беломоіна тріумфувала на європейській першості з велоспорту в італійському Дарфо-Боаріо-Терме!

Українка не залишила жодних шансів суперницям й здобула медаль найвищого гатунку.

«Золотий» час Яни - 1:24:36.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав новоспечену чемпіонку Європи, її наставників та Федерацію велоспорту України з блискучим виступом, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень на міжнародній арені на шляху до олімпійського Токіо-2020.

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