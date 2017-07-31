Непереможна Ольга Харлан в рекордний, десятий раз отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні!

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан продовжує підкорювати нові вершини не тільки на спортивному майданчику.

За підсумками липня п'ятиразова чемпіонка світу вдесяте отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні. Її наставника Юрія Марченка визнано найкращим тренером липня.

Високого визнання Національного олімпійського комітету Ольга удостоєна завдяки черговій надпереконливій перемозі на чемпіонаті світу в німецькому Лейпцигу. В індивідуальних змаганнях Ольга продемонструвала феноменальну майстерність і попри нещодавне відновлення від травми довела свою першість, у фіналі здобувши впевнену перемогу над Аззой Бесбес з Тунісу з перевагою - 15:5.

Відзначимо, Ольга Харлан залишається рекордсменкою за кількістю високих нагород від НОК. Слідом за нею йде спортивний гімнаст Олег Верняєв, який вже дев'ять разів ставав найкращим спортсменом місяця в Україні.